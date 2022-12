Ja es coneixen els noms dels 60 infants que pujaran a les carrosses dels Reis d'Orient a Lleida

El sorteig per participar en la2023 ja s'ha realitzat i es farà saber la llista de les butlletes que s'han extret i els noms dels infants que han sortit escollits.S'enviarà ela les famílies que han estat afortunades en el sorteig. D'aquesta manera, el dijous 5 de gener, a la tarda,ajudaran Ses Majestatsen el recorregut que la Cavalcada farà per la ciutat. Concretament, pujaran a les carrosses de les, dels, eli la delsEl regidor de Joventut, Festes i Tradicions,, ha explicat que s'han rebutde les quals s'han extret les 51 afortunades i s'ha fet també una llista d'espera. Els infants es distribuiran per les 4 carrosses que s'han previst: 15 a la carrossa de les Barques, 15 a la dels Avions, 15 a la del Tren i 15 a la carrossa dels Dormilegues. El sorteig s'ha fet a la sala Alfred Perenya. L'Ajuntament de Lleida ha adreçat la convocatòria a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys.