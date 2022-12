Via lliure a l'aprovació definitiva del pressupost 2023 de la Paeria

La Comissió Informativa per les polítiques de la Gestió d'Economia ha donat aquest divendres via lliure a l'aprovació definitiva delde l'per a l'any vinent, que es durà a terme en el pròxim ple.Durant la sessió s'ha informat de la desestimació de l'única reclamació presentada, per part de l'empresa, promotora del parc comercial i d'oci a, ja que no s'ajusta als supòsits recollits en l'article 170,2 de la llei d'Hisendes Locals, segons ha conclòs l'informe d'Intervenció. Ara es sotmetrà a la consideració del Ple. Els comptes per a 2023 preveuen uns ingressos i despeses de, xifra que suposa un increment d'un 13% respecte enguany.L'increment està motivat, principalment, per la pujada de la despesa en personal per l'actualització dels sous dels; l'increment de costos de l'energia i altres béns i serveis; la pujada dels tipus d'interès; i el fort augment del capítol d'inversions, que arriba a una xifra rècord de 45,43 milions, gràcies a l'impacte dels fonsTambé es dona llum verda als, empreses i consorcis adscrits a l'Ajuntament, com són l'Institut Municipal d'Ocupació, de Turisme de Lleida, l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana, el Parc Abrobiotech Lleida, el Consorci del Turó de la Seu Vella i els de gestió de la televisió digital terrestre local i del servei d'acolliment a persones sense llar.Paral·lelament, la Comissió també ha informat de la proposta de modificació de les tarifes dels serveis d'abastament d'aigua i clavegueram, que s'actualitzen segons l'acordat en el marc de la comissió de seguiment del Pacte de l'Aigua, que conformen els grups d'ERC, el PSC i el Comú.