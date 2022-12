El Lleida Esportiu continua sense entrenador

Elencara no té nouuna setmana després d’haver acomiadat. L’equip ha tornat aquest dimarts als entrenaments després de les vacances de, però ho ha fet sense tècnic perquè la directiva encara no ha trobat un relleu de garanties.va assegurar abans de Nadal que la directiva estava treballant en diversos noms per a la banqueta de, i fins i tot podria donar-se el cas, com explica Segre, que arribés al club un entrenador amb periple internacional.Els deures que tindrà el nou tècnic seran, fonamentalment, treure l’equip de la zona de descens on es troba actualment i evitar que la segona volta sigui un enfilall de partits amb patiment per evitar el descens a laPereira també va afirmar que hi hauria noves incorporacions de jugadors amb la intenció de millorar el nivell de la plantilla.