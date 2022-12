L'abecedari lleidatà del 2022

Els actors del film “Alcarràs”, abans de la preestrena a Lleida Foto: ACN

Detall del deteriorament de Cal Macià, Foto: ACN

Imatge de la mobilització a Guissona Foto: Aj Guissona

Els raiers, patrimoni immaterial de la humanitat Foto: Joan Llimiñana

L'èxit de la pel·lícula “” de, que al febrer va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale, ha estat un dels temes més destacats del 2022 a Ponent. El film que narra la quotidianitat de la vida d'una família que es dedica a la fruita dolça està rodat amb actors no professionals i fa que molta gent s'hi senti identificada.També han estat notícia les tres nits d'intenses gelades a l'abril que van malmetre una bona part de la collita de fruita. Aquest any l'estiu s'ha fet més llarg que mai per lespersistents i continuades que sumades a la falta de precipitacions han deixat sota mínims embassaments i han limitat el regadiu. També hi ha hagut set crims que han estat notícia a les comarques de la plana de Lleida., també han estat alguns dels noms destacats d’aquest any que s’acaba.: Una de les notícies de l’any a les terres de Lleida. L’èxit del film de Carla Simón, que es va consagrar guanyant l’Os d’Or a la Berlinale al febrer i que ha estat nominada a nombrosos guardons als Goya i als Gaudí, ha realçat l’autoestima lleidatana i ha posat el territori al mapa del cinema internacional. La lluita per mantenir la terra i la feina al camp tenen en aquest film el més gran altaveu.: El petit municipi de la Noguera, proper a Artesa de Segre, va ser el nucli del gran incendi que es va declarar a meitats del mes de juny i que va afectar 2.700 hectàrees de bosc i terreny agrícola. Durant dies, els Bombers van estar treballant a la zona en un context de proliferació de focs arreu del país provocats, en part, per les altes temperatures. El Govern va anunciar ajudes econòmiques als pagesos afectats per l’incendi.El lleidatà Carles Porta ha continuat creixent en popularitat aquest any gràcies als capítols del seu programa, que es diversifica en televisió, ràdio, llibres i sèries a les plataformes. A banda d’aquesta nomenada, a la demarcació de Lleida s’ha viscut un 2022 amb diversos capítols foscos relacionats amb la criminalitat. Al mes de febrer, un veí d’Oliana va morir per un tret d’un franctirador , i tres mesos després, a l’abril, un taxista de Lleida moria assassinat sense que encara no s’hagi trobat l’autor.: La xacra dels desnonaments ja fa temps que no és un cúmul de fets anecdòtics, sinó un fenomen que pateixen milers de catalans que no veuen garantit el dret a l'habitatge. Des del 2013 s’han executat a la demarcació de Lleida més de 4.000 desnonaments, per bé que molts d’altres s’han aconseguit aturar. La pandèmia va frenar el ritme d’execucions hipotecàries, però durant aquest 2022 s’ha tornat a la xifres anteriors a l’aparició del virus. Embassaments : Han estat observats durant tot l’any, i aquesta vigilància continuarà. La sequera i la manca de pluges ha provocat una reducció dels nivells d’aigua que ha preocupat les institucions i han obligat a prendre mesures restrictives. Els enginyers Agrònoms ja han demanat la creació de plans de contigència per fer front a les demandes d’aigua, que es preveuen superiors als volums existents si no arriben pluges abundants. Força Lleida : Ha estat una de les referències esportives de l’any a la ciutat. Els jugadors de Gerard Encuentra van estar a un pas de l’ACB, categoria que van flairar després de classificar-se per la Final Four d’ascens, disputada a Girona a meitats del mes de juny. El Força Lleida va caure contra l’equip amfitrió en la semifinal d’aquella darrera fase, però va demostrar tenir vímets esportius i de massa socials per continuar somniant.Les gelades de principis del mes d’abril van provocar un daltabaix als cultius lleidatans. La campanya de la fruita va quedar molt tocada per aquesta situació meteorològica sobrevinguda i inèdita, i alguns pagesos van arribar a perdre la totalitat de la producció anual.Les indemnitzacions del 2022 pels danys de la fruita dolça han estat les més altes de la història amb gairebé 100 milions. Horta : Una de les zones de la capital del Segrià que més debat genera per les seves característiques i la situació geogràfica. Durant l'any s'han denunciat nombrosos robatoris. Els drons que la Paeria de Lleida ha incorporat recentment per a la Guàrdia Urbana serviran també per vigilar l'Horta i se sumaran així a les 38 càmeres que ja estan en funcionament per millorar la seguretat en aquest espai de la ciutat.: La cinesta ha dirigit “El sostre groc”, un film documental sobre els abusos sexuals que durant anys es van produir presumptament a l’Aula de Teatre de Lleida. El director del centre, Antonio Goméz, ha estat acusat d’abusos per desenes d’alumnes, però no serà jutjat per aquests casos perquè el presumpte delicte ja ha preescrit. “Si no tenen justícia, almenys que la tingui poètica”, va apuntar Coixet.: L’escriptor lleidatà manté la seva producció literària als 99 anys. La seva tasca mereix un reconeixement anual que s’ampliarà, aquest proper 2023, amb desenes d’actes impulsats pel Govern per celebrar el centenari del seu naixement. Durant aquest 2022, Vallverdú ja ha rebut diversos homenatges com el de les Borges Blanques, que l’han nomenat fill adoptiu, i el de la Paeria de Lleida, que l’ha reconegut com un dels lleidatans il·lustres mereixedors d’un espai a la planta noble de l’ajuntament. També enguany s’ha publicat un llibre sobre la seva vida escrit pel periodista i escriptor Francesc Canosa. Kelly Isaiah : El cantant lleidatà ha continuat aquest 2022 amb els èxits musicals. Fundador del grup Koers, Isaiah s’ha consolidat com una de les referències artístiques de Lleida. Aquest creixement li ha valgut el reconeixement de la Paeria, que el va nomenar pregoner de les Festes de la Tardor. Luis Pereira : És un dels noms de l’any a Lleida. El nou president del Lleida Esportiu ha completat aquest 2022 el primer any al capdavant de l’entitat esportiva després de l’etapa dels germans Esteve. Va arribar amb ganes de revertir la situació del club, però, de moment, el Lleida Esportiu continua amb molts problemes econòmics i esportius. L’equip ha acabat l’any en zona de descens i sense entrenador. Tot i això, Pereira ha solucionat els problemes de pagament als futbolistes, un llast que va marcar la temporada passada. Maria Barbal : Després de rebre l’any passat el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, l’escriptora de Tremp ha publicat enguany el seu primer àlbum il·lustrat “La terra dels núvols” i una nova novel·la, “Al llac”. També ha estat reconeguda amb l’entrada a l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona. Next Generation : Els fons europeus han provocat un notable augment dels presuspostos de les institucions lleidatanes per al 2023. A l’Ajuntament de Lleida, per exemple, els nous comptes ascendeixen a 228,3 milions, un 13% més que els números d’aquest 2022. Les ajudes europees també serviran per millorar les infraestructures del Canal d’Urgell, que rebrà 500 milions en els propers anys.: Els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu català no es celebraran al 2030. El Govern de la Generalitat s’ha topat amb una dura oposició de part de la ciutadania, que sota la plataforma “Stop JJOO”, ha denunciat un menysteniment permanent de les institucions cap a les comarques de muntanya que es veuria agreujat, diuen, per l’Olimpíada hivernal. La consulta que l’executiu català va organitzar al juliol per saber l’opinió de la ciutadania va quedar finalment ajornada. Pardinyes : El projecte de construcció d’un alberg per a temporers i sense sostre que el govern de Lleida pretén realitzar al barri de Pardinyes ha suscitat polèmica i malestar al barri. Nombrosos veïns s’han mobilitzat durant tot l’any per mostrar el seu rebuig al nou edifici. Al seu lloc hi reclamen una residència. L’executiu de Miquel Pueyo, però, s’ha mantingut ferm en la voluntat de tirar endavant el nou servei, i ja s’han iniciat els tràmits per fer-lo una realitat en els propers anys.: El polígon Torreblanca-Quatre Pilans és un dels projectes estrella del govern de la Paeria, que ha estat treballant aquest any per encatifar l’inici de les obres, que es començaran el proper mes d’abril. La previsió de durada dels treballs és d’un any, i s’estima que serà un dels polígons més grans de Catalunya amb una superfície de 240 hectàrees: Els Raiers de la Noguera Pallaresa han estat declarats aquest any Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Ho va decidir la Unesco durant la sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del patrimoni celebrada a Rabat. La decisió va fer esclatar l'eufòria i l'alegria a la Pobla de Segur, des d'on s'havia seguit amb expectació el veredicte final de l'organisme mundial.: La ciutat de Balaguer ha viscut aquest 2022 submergida en el món de la sardana gràcies a que ha ostentat la Capitalitat de la Sardana, un títol que cada any recau en una ciutat del país. Desenes d’actes vinculats a la dansa catalana s’han celebrat durant tot l’any, a més de reconeixements a sardanistes i de l’estrena de dues peces, creades per Dani Gasulla i Arnau Millà.: El projecte d’un gran centre comercial als afores de la ciutat de Lleida ha estat un dels temes més polèmics de l’any. La disputa entre el govern de la Paeria, que s’oposa a la construcció, i els promotors, que pretenen tirar-lo endavant, ha acabat als tribunals. L’executiu de Miquel Pueyo sempre ha mantingut la seva oposició a aquest projecte perquè prioritza el del Pla de l’Estació. Aquesta qüestió va provocar també friccions entre ERC i Junts amb el Comú de Lleida, que finalment ha acabat sortint del govern.: La guerra d’Ucraïna ha portat desenes de refugiats a les terres de Lleida. Una població, però, ha estat la que n’ha rebut més; Guissona. El municipi de la Segarra ha acollit molts refugiats atesa la gran comunitat ucraïnesa que hi ha al municipi, un fet que ha provocat una gran arribada de familiars que escapaven del conflicte.: La Casa Vallmanya, coneguda també com a Cal Macià, ha continuat degradant-se aquest 2022. La masia d’estiueg del president Francesc Macià a Alcarràs no ha estat tractada per les institucions com la plataforma “Salvem Cal Macià” demana. La seva compra no s’ha fet efectiva mentre continuen les crítiques contra l’ajuntament del municipi, la Diputació de Lleida i el Govern de la Generalitat.És un dels temes de cada any. La poca connexió que pateixen els petits municipis de la demarcació de Lleida, un llast que provoca un augment de la despoblació. Per evitar aquest èxode, el Govern i la Diputació han impulsat un projecte per instal·lar fibra òptica al llarg de la xarxa de carreteres per arribar a tots els pobles lleidatans.: L’exbisbe de Solsona ha continuat despertant curiositat aquest 2022 després de la seva inèdita renúncia com a purpurat. Novell s’ha posat a treballar a l’empresa Semen Cardona, ha tingut bessonada amb la seva parella, Sílvia Caballol i ha estat protagonista d’una obra de teatre, estrena a la capital de la diòcesi on va exercir com a màxim prelat.: La moda dels murals ha continuat aquest 2022, i un dels noms que més bé representa l’art urbà a les terres de Ponent és el de Lily Brick. Ella ha estat l’autora de diverses pintures creades en els darrers mesos, algunes d’elles a la ciutat de Lleida. La pobresa alimentària o la lactància, han estat alguns dels temes tractats per l’artista nascuda a la Bordeta.: Aquest 2022 s’han implementat les mesures correctores del Segarra-Garrigues impulsades per la Generalitat tancant el procediment sancionador després de 20 anys. La Comissió Europea va decidir tancar el procediment d'infracció que va obrir contra Espanya el 2001 perquè el projecte afectava zones importants per a la conservació de les aus.