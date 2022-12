En llibertat el detingut per atracar set vegades una benzinera d'Alcoletge

L'home de 52 anys detingut aquest dilluns a(Segrià) perunad'aquesta població des del febrer del 2021 ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest dijous al jutjat de guàrdia de Lleida.La jutgessa, però, li ha prohibit acostar-se a la benzinera. Segons fonts judicials, els 7 casos els porten jutjats diferents i la magistrada només s'ha pogut basar en l'últim per prendre una decisió; l'ocorregut el 17 de desembre, quan la treballadora va poder sortir i, que havia acudit al despatx en no trobar diners a la caixa. Fonts policials asseguren però que hi ha prou proves per relacionar el detingut amb els 7 robatoris amb intimidació.Elsvan obrir una investigació a principis de l'any passat després de diversos atracaments en aquesta benzinera d'Alcoletge. En els diferents assalts, un encaputxat amb la cara coberta amb un tapaboques accedia a la benzinera i, després d'amenaçar la treballadora amb un ganivet, robava la recaptació i fugia a peu per camins rurals de la zona. Els Mossos finalment el van poder identificar i el van localitzar i detenir dilluns a la tarda.