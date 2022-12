El Pirineu preveu una ocupació mitjana del 70% per Nadal i Cap d’Any

Elde lapreveu unaturística mitjana delal Pirineu de Lleida durant els deu dies de les festes de, en el període comprès entre el 26 de desembre i el 4 de gener.Per Cap d'Any, del 30 de desembre a l'1 de gener, és quan es registraran les millors dades i es fregarà la plena ocupació a bona part dels establiments d'allotjament turístic del Pirineu, així com dei places dedelsdel conjunt de la demarcació de Lleida. Aquestes xifres baixaran considerablement de cara a Reis, del 5 al 8 de gener. El Patronat estima que entre el 26 de desembre i el 8 d gener les estacions d'esquí vendran uns 200.000 forfets.El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que l'ocupació turística al Pirineu lleidatà durant els 14 dies de festes, des del 26 de desembre i fins al 8 de gener, oscil·larà al voltant del 70%, ambEn concret, en el primer tram que va des de Sant Esteve fins al dijous 29, l'ocupació en el sector de l'hoteleria de les zones del Pirineu es situarà al voltant del 65% de mitjana. Les places de bungalous del sector del càmping estaran sobre del 75% i el turisme rural rondarà el 70%.El grau més alt d'ocupació es produirà en el segon tram de cara al Cap d'Any, tal com és habitual per aquestes dates. En concret del divendres 30 de desembre fins al diumenge 1 de gener de 2023 s'arribarà a fregar la plena ocupació en els establiments d'hoteleria del Pirineu, com també a tota l'oferta de turisme rural i a les places de bungalous del conjunt de la demarcació de Lleida, amb percentatges que se situaran al voltant del 95% i la plena ocupació.A partir de Cap d'Any, l'ocupació baixarà considerablement de cara als altres dos trams de vacances i festius. Del 2 al 4 de gener, com a prolongació de la festivitat de Cap d'Any, es preveu que els establiments propers a les estacions d'esquí oscil·laran entre el 60 i el 70%, i la resta amb percentatges inferiors.A partir del 5 de gener i fins al diumenge 8 de gener l'ocupació turística es reduirà sensiblement, per la tradició de moltes famílies de passar aquests dies a les seves poblacions d'origen per gaudir dels, si bé de cara al cap de setmana, els dies 7 i 8, es recuperarà l'afluència de visitants com si fos un cap de setmana normal de la temporada d'hivern. L'ocupació en aquest darrer tram estarà per sota del 50% i el resultat final també estarà molt condicionat per la climatologia i l'estat de la neu a les estacions d'esquí.Durant tot aquest llarg període de vacances, i especialment durant la primera setmana de festes, lestambé tindran una ocupació alta i contribuiran a la dinamització del sector de la restauració i el comerç de les zones turístiques.