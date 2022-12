Els lleidatans són els catalans que més juguen a la rifa de Nadal

Les vendes de lahan pujat un 3,20% a Catalunya aquest 2022 en comparació amb l'any passat, amb un total de 394.328.360 euros i una despesa per habitant de 50,79 euros. El 2021 la despesa total va ser de 382.111.220 euros iAl conjunt de l'estat, el sorteig extraordinari ha facturat 3.180.097.320 euros, un 5% més que l'any passat. La despesa per habitant al conjunt de l'estat és de 67,11 euros.Per províncies, ala facturació ha estat de 276.625.980 (+2,60%) i 48,41 euros per habitant; ade 46.425.180 euros (+2,42%) i; ade 31.694.180 euros (+6,37%) i 40,29 euros per habitant i a39.583.020 euros (+5,96%) i 48,14 euros per habitant.La comunitat amb una despesa més alta per habitant ha estat Castella i Lleó, amb 106,03 euros; i els que menys han gastat han estat els ciutadans de Melilla, amb 16,20 euros.