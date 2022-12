Desarticulat un grup criminal per traficar amb marihuana i haixix a pobles de Lleida

Elshan desarticulat unmolt actiu que traficava amb marihuana i haixix i que abastia la. De moment hi ha set homes arrestats, d’edats compreses entre els 31 i 49 anys, dels quals cinc han. Tots ells estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública, defraudació de. La investigació va començar quan els agents van rebre un avís de l’assentament d’un grup de persones dedicades al tràfic de marihuana. Les primeres indagacions van evidenciar que el grup disposava d’almenys dues naus industrials destinades al cultiu interior.A mesura que van avançar les gestions, els agents van comprovar que es tractava d’un grup sòlidament estructurat format per prop d’una quinzena de persones que gestionaven tres naus industrials a les poblacions dei que també feien part de l’activitat des de dos domicilis de la ciutat de Lleida.El líder principalment, a banda d’abastir d’aliments els jardiners de les plantacions i procurar-los infraestructura i material. Just a sota hi havia la persona que feia tasques d’encarregat i que també assortia de material i queviures a les que estaven permanentment dins les. L’equip de jardiners i cuidadors l’integraven una desena de persones.Per últim, dos dels integrants feien funcions d’aconseguidors i facilitadors. Gestionaven els contractes de lloguer de les naus i la constitució d’empreses legals tapadora per aparentar activitats lícites i d’aquesta manera intentar situar-se fora de qualsevol focus investigador. Els integrants del grup tenien consignes clares pel que fa a lai a la presa de mesures d’autoprotecció per evitar l’acció policial: canviaven permanentment de vehicle, aparcaven lluny de les naus o feien conducció de control per detectar eventual presència policial.