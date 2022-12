Detenen dues persones amb set ordres de detenció que no havien tornat a la presó de Lleida

Elshan detingut aquest dimarts al matí dues persones que tenien pendents set ordres de detenció i. Són dos homes de 31 i 33 anys, amb diversos antecedents per delictes contra el patrimoni a l'Horta, que havien sortit de permís i no havien tornat a ingressar al Centre Penitenciari de Ponent.En el dispositiu han participat efectius de Seguretat Ciutadana, de Proximitat, la Unitat d'Investigació de Lleida i l'Àrea de Recursos Operatius de Ponent que, pels volts de les set del matí, han entrat en un domicili delde Lleida on es sospitava que podien estar amagats els dos individus.En aquest pis s'han trobat i detingut els. Els detingut ingressaran a la presó en properes hores.