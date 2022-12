L’atur de Gabri i Martí

Els dos entrenadors que ha tingut elaquest 2022 s’han quedat a l’atur aquesta setmana. Dilluns, elanunciava la destitució deAquest dimecres, el Lleida Esportiu ha fet fora Pere Martí , la pedra angular del primer projecte post-Esteve. Ambdós tècnics han durat quatre mesos a les banquetes dels seus respectius equips, una brevetat que assaona la sensació de fracàs. Gabri va arribar a Sabadell amb la intenció de situar l’equip a la part alta de la classificació, i per fer-ho realitat es va emportar dos dels jugadors més prometedors del Lleida Esportiu;La jugada li ha sortit malament al de Sallent després de partir peres amb els directius lleidatans, que volien que continués al. La seva negativa va obligara moure fitxa, i va contactar Pere Martí, un tècnic acostumat a tractar amb joves jugadors i a qui li agradava, com a Gabri, el joc de toc i combinació. A Lleida, Martí haestrepitosament, i segurament tota la culpa de la mala dinàmica de l’equip no sigui seva, perquè cal adonar-se del discret nivell de la plantilla.Pretendre, com pretenen Gabri i Martí, que futbolistes de poc talent juguin bonic i guanyin és unai fins i tot suïcida en les categories no professionals en les que es troben el Sabadell i el Lleida Esportiu. Lai laque requereix aquest tipus de joc no es conjuguen en les característiques de la Primera i la Segona RFEF, curulla d’equips vulgars però rocosos i durs de guanyar perquè abandonen idees futbolístiques florentines i romàntiques que sembla sí tenien els dos tècnics. Els seus relleus, probablement, no tindran massa manies en eliminar sovint el joc de toc. L’amenaça delés propera.