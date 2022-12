Talarn creu que el cas Boreas «dura massa» tant per la institució com pels implicats

El president de la, considera que el cas Boreas de suposada corrupció a l'ens provincial quann'era el president "dura massa".Talarn lamenta que la causa estigui encara en, la qual cosa demostra, diu, una situació de l'àmbit judicial que "no s'hauria de produir". "Els implicats mereixen una resolució com més aviat possible i aquesta institució també es mereix saber què va passar i aclarir-ho d'una vegada per totes en seu judicial". Talarn ho ha dit en resposta a preguntes de periodistes en el marc del tradicionalamb els, que s'ha recuperat després de dos anys sense fer-se.Elsvan detenir el 2 d'octubre de 2018 el llavors president de la Diputació, Joan Reñé, i 23 persones més. Concretament, s'investiga si es van cometre delictes contra l'administració pública i prevaricació, per suposades irregularitats en contractes d'obra pública comeses entre els anys 2011 i 2018.