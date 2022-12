La surrealista reacció de Pereira al cessament de Martí: «Si pogués fer‑me fora a mi mateix, ho faria»

El president del Lleida Esportiu,, ha comparegut aquest dimecres en roda de premsa per anunciar la destitució de Pere Martí com a entrenador del primer equip. Els mals resultats han estat clau en la decisió del cessament del tècnic, per bé que el mateix Pereira s’ha qualificat com a “” de la crisi per la qual atravessa elEn aquest sentit, l’empresari gallec ha deixat anar una surrealista declaració que dibuixa un futur poc esperançador per al club: “Si pogués fer-me fora a mi mateix, ho faria, però no puc”, ha indicat Pereira, que ha admès que la directiva està en un procés de “” per fitxar el nou entrenador. Pereira ha assegurat que el nou entrenador ha de tenir un perfil adaptable “a la baralla diària”, en referència a les complexitats del dia a dia del club.El president també ha sortit en, i ha assegurat que la plantilla “no és mediocre”, com opina gran part de l’afició d’acord amb el mal joc i la crisi de resultats de la primera volta.