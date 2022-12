ha estat acomiadat com a entrenador del. Al club se li ha acabat la paciència amb els mals resultats de l’equip i ha decidit que el tècnic no es mengi els torrons a la banqueta del Camp d’Esports.Aquesta destitució és la més ràpida de la història de l’entitat lleidatana, on mai cap míster havia durat el que ha durat Martí;