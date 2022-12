El Paer en cap de Balaguer,, ha valorat amb un “” la tasca del seu govern durant tota la legislatura, que acaba el proper mes de maig.En la tradicional trobada nadalenca amb els mitjans de comunicació, el batlle balaguerí ha emfasitzat la capacitat del seu executiu de treballar en totes les àrees de competència municipal, i ha remarcat l’avenç aconseguit malgrat les. Vidal considera que el govern de la capital de la Noguera ha abordat projectes i ha actualitzat i elaborat ordenances durant els darrers quatre anys tot i el “” que va suposar la: “Malgrat el virus, s’han assolit els objectius marcats encara que sempre es podrien fer més coses”, ha explicat l’alcalde.L’acte amb la premsa s’ha celebrat enguany al(CEI) un espai que compta amb 19 empreses, un punt d’atenció de Global Lleida i sobre el qual es treballarà en els propers mesos en la planificació estratègica. En relació al darrer any de mandat, Vidal ha destacat la tasca en elper a lade Ponent i la borsa de treball municipal, on hi ha registradesi 1280 persones donades d’alta.El Paer en cap també ha apuntat que el consistori balaguerí ha evitat tots elsi que s’han gestionat 90 vivendes amb la borsa d’habitatges. En la carpeta de Cultura, Vidal ha recordat l’àmplia programació de lai la primera edició de “La Murga” el festival de música “balaguerina” que es va estrenar el passat mes de setembre. Finalment, l’alcalde ha avançat que la Paeria té uni que els nous pressupostos s’aprovaran durant els tres primers mesos de l’any.