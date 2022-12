Vol continuar realment Pere Martí?

La directiva delcontempla acomiadaren els propers dies. La data límit és el proper dimarts 26 de desembre . Des del club lleidatà no s’està gens satisfet amb amb el rendiment de l’entrenador, que només ha aconseguit quatre victòries a la banqueta delTot i aquest pobre bagatge, no sembla que Martí estigui molt preocupat pel seu futur a Lleida a jutjar per les declaracions que darrerament ha fet en roda de premsa.Amb un to desafiant, el valencià ha mostrat, fins i tot, una certa predisposició a que el posin al carrer: “perquè m’enduc una experiència molt bona i així veuria les meves dues filles cada dia”, va assegurar en la darrera compareixença de premsa i preguntat per la possibilitat d’una destitució. En aquesta línia, el tècnic també va explicar que tenia “moltes ganes de fer vacances” perquè estava “” de les “dinàmiques que s’han generat i que no puc controlar”.El Lleida Esportiu ha tancat l’any amb dues derrotes i sumant només 16 punts que el deixen entre els pitjors equips del grup III de la. Els blaus han demostrat durant els primers mesos de competició una debilitat preocupant en atac i una poca capacitat de controlar els partits, fet que ha obligat la directiva a revisar el mercat per fer nous fitxatges durant el mercat d’hivern.