Jutjats quatre acusats pels disturbis durant les protestes per l'empresonament de Hasel

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns quatre acusats pelsque hi va haver a la ciutat la nit del 17 de febrer del 2021 durant les protestes contra l'empresonament del. La fiscalia demana penes d'entreper delictes de desordres públics i atemptats a agents de l'autoritat.Al banc dels acusats s'hi havia d'asseure un cinquè encausat però està en rebel·lia. Elshan negat haver llançat pedres i ampolles contra els Mossos d'Esquadra o haver fet barricades pels carrers deldurant la nit. Els agents que han declarat, en canvi, han assegurat que no tenen "cap dubte" que els joves que van arrestar són els qui van causar aldarulls.El judici ha començat amb lad'esquadra que van seguir les protestes i van detenir els acusats. Els agents han assegurat que no tenen "cap dubte" que els joves arrestats són els qui van causar alguns dels aldarulls, com ara fer barricades al carrer Santa Clara, trencar llambordes o llançar pedres i ampolles contra la línia policial.