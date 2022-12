Una persona ha resultaten un incendi en una habitació d'un, segons han informat elsde la Generalitat. El cos d'emergències ha rebut l'avís cap a les 4.28 hores.El ferit es trobava a l'habitació afectada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha evacuat a l'. La resta de l'edifici no ha patit danys, únicament afectació per fum. Els Bombers hi han treballat amb set dotacions.