Presó sense fiança per a l'acusat d'assassinar la seva parella a Lleida

Elsobre la dona de Lleida ha acordat aquest dillunscomunicada ipel detingut per la mort de la parella, la setmana passada a Lleida.L'acusat s'ha negat a declarar davant la jutgessa i la causa està oberta per un delicte d'assassinat. Els Mossos van trobar divendres passat el cos sense vida de la dona, de 34 anys, al traster que la família usa a l'edifici on viuen, alde Lleida. Després de la troballa, elsen van detenir la parella, un home de 40 anys que acabava de ser donat d'alta de la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria, on estava ingressat des del dia que en va denunciar la desaparició. La parella té 5 fills, el més petit de només 2 anys.El detingut tenia un antecedent del 2019 per una denúncia interposada per la dona, que va provocar unaque va estar en vigor fins a la celebració del judici corresponent, el 14 de febrer del 2020. L'home va quedar absolt perquè lai no hi havia altres elements que acreditessin els fets denunciats. La dona estava desapareguda des de diumenge 11 de desembre.