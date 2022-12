Pere Martí, amb un peu fora del Lleida Esportiu

El tècnic del, podria no menjar-se els torrons a la banqueta del Camp d’Esports.Segons ha avançat el periodista Antoni Laso i ha pogut confirmar aquest diari, el club estaria buscant en els darrers dies un relleu a l’entrenador després delsde la primera volta. La situació de l’equip i les dues darreres derrotes consecutives, la darrera a casa contra el Badalona, han fet gairebé insostenible la continuïtat del tècnic.El club té més de dues setmanes de marge per valorar el futur de Martí atès que l’equip no tornarà a jugar fins el segon cap de setmana de gener.El Lleida Esportiu ha tancat l’any amb dues derrotes i sumant nomésque el deixen entre els pitjors equips del grup III de la. Els blaus han demostrat durant els primers mesos de competició una debilitat preocupant en atac i una poca capacitat de controlar els partits, fet que ha obligat la directiva a revisar el mercat per ferdurant el mercat d’hivern.