El president de la Diputació de Lleida,, ha efectuat aquest dilluns unadurant la qual ha estat rebut a la Paeria i ha visitat les obres que s’han efectuat al carrer Barcelona i al Molí de l’Esquerrà.Talarn ha començat la seva estada a la capital de la Noguera a la Casa de la Paeria, on ha estat rebut pel paer en cap,, i membres del consistori, a més del president del Consell Comarcal de la Noguera,. A continuació ha signat al Llibre d’Honor de la ciutat, abans d’iniciar una visita que els ha dut, en primer lloc, al carrer Barcelona, i per acabar, alLes actuacions a l’edifici del Molí de l’Esquerrà i alsón dos de les intervencions més emblemàtiques que s’estan executant en els darrers temps a la ciutat, en tots dos casos amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, que hi ha aportat unsen diferents anualitats.En el cas del carrer Barcelona, és un dels eixos principals de la ciutat, i ara passarà a ser el carrer de Balaguer més adaptat al segle XXI, amb totes les instal·lacions de serveis adequats a les necessitats i les normatives actuals, amb la substitució de la, lade la, l’eixamplament de les voreres renovat, la plantació d’arbres i la incorporació de la xarxa de pluvials. L’actuació s’ha executat en dos fases que han tingut un cost de licitació de 530.000€. El carrer quedarà obert al trànsit a partir d'aquest dimarts i serà de sentit únic, direcció variant.Pel que fa al Molí de l’Esquerrà, es tracta d’un antic molí fariner que va ser reformat al segle XIX i que aprofitava la força de l’aigua per aconseguir moure la roda hidràulica que accionava el mecanisme per a moldre el gra. En la seva planta baixa s’ubica el, i l’actuació que s’hi ha anat efectuant, corresponent a una primera fase, ha consistit en, el, habilitant sales polivalents. La voluntat de la Paeria és convertir l'edifici en alberg, per això el projecte ha tingut en compte aquestes necessitats. De fet, la idea d’ubicar en aquest espai un alberg de joventut obeeix al fet de donar sentit discursiu a la història de l’edifici, que també compta amb un restaurant.Talarn s’ha congratulat pel fet de poder, des de la Diputació, ajudar a la segona ciutat de la demarcació a “millorar la vida dels veïns i veïnes”, i ha precisat que era important comprovar que “en un mandat en què hem canviat el sistema d’assignació de les ajudes als municipis”, aquest sistema està donant bons resultats. Per la seva part, Vidal ha agraït el suport de la corporació per tal de tirar endavant aquest conjunt d’actuacions que han coincidit en el seu final i que totes elles han comptat amb finançament per part de la Diputació.