Lleida rep 16,4 milions de fons Next Generation gestionats des de la Generalitat

La vegueria de Lleida ha obtingut, fins ara,de fonsen les convocatòries gestionades des de la Generalitat. En concret, 3,7 milions aniran a parar a ajuntaments; 7,4 milions a 180 empreses lleidatanes; 2,27 milions a centres de recerca i de formació, i 3 milions a persones, la majoria per a projectes relacionats amb la transició energètica, segons ha explicat la delegada del Govern a Lleida,Aquests ajuts europeus se sumen als 32 milions que rebran la vegueria gestionats des del govern espanyol. Bergés, que recentment ha rellevat l'inhabilitatal capdavant de la, ha situat la transició rural i feminista com un dels principals reptes del Govern a Lleida.Bergés es fixa com a principals reptes a Ponent de la Delegació del Govern per al 2023 avançar en l'agenda per a la. En l'àmbit rural, ha remarcat que el Govern ja disposa de l'Agenda Rural, que planteja. Pel que fa a la transició energètica, ha explicat que el Govern ha desplegat la resolució perquè els consells comarcals puguin disposar de tècnics per definir el Pla territorial d'energies renovables per ubicar aquestes energies "de la manera més respectuosa al territori", i també tenint en compte la veu d'aquest."Hi ha d'haver, buscant un equilibri amb un 70% de producció energètica en parcs grans i el 30% a través de comunitats energètiques locals", ha exposat Bergés durant l'esmozar de Nadal amb els mitjans de comunicació. D'altra banda, la delegada ha explicat que aquesta setmana es convocarà la Taula de la Qualitat de l'Aire de les Garrigues, llargament reclamada des d'aquesta comarca.