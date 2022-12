Robert Martínez tenia raó

Las’ha decidit des del punt de penal. Feia 16 anys que una Copa del Món no es definia d’aquesta manera, i en aquesta ocasió l’Argentina des’ha endut el trofeu, el tercer de la història per al país sud-americà.El seleccionador de Bèlgica, el balaguerí, va pronosticar la setmana passada en una entrevista a la Cadena COPE que el campió mundial es resoldria des dels 11 metres , i els fets li han donat la raó malgrat que durant molts minuts del partit aquesta possibilitat semblés inversemblant.El domini dels argentins sobreva ser absolut fins queva marcar justament des del punt de penal per posar el seu equip al partit. Amb l’empat, el matx se’n va anar a la pròrroga i, després de dos gols més per deixar el partit en 3-3, als penals.