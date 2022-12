Perill real de descens

Eles menjarà els torrons en descens. Mai en els darrers anys l’equip havia acabat l’any d’aquesta manera, amb tants pocs punts sumats i amb la sensació que lapot ser un calvari si no hi haLes expectatives de recuperació que van generar les dues victòries contra l’i l’han quedat enterrades per les derrotes contra eli el, dos rivals directes per eludir el descens. El Lleida Esportiu ha donat vida a aquests dos equips i ara es queda a la zona baixa amb 16 punts, un bagatge molt pobre. Massa pobre per un club com el lleidatà.va anunciar noves incorporacions durant el mercat d’hivern. S’espera que arribin nous futbolistes que millorin el nivell de l’actual plantilla, que només pot aspirar a conservar la categoria. Molts futbolistes de l’equip no tenen el talent suficient per aspirar a res més, i l’entrenador, tampoc.Per jugar i dirigir el Lleida es necessiten més conceptes i tècnica que els que s’han demostrat fins ara. La culpa, però, no la tenen ni futbolistes ni staff tècnic, sinó els responsables d’haver-los posat en aquesta tessitura. El club està remuntant la situació heretada dels, però el perill d’un descens és més real que mai, i això podria llastar i molt el procés de creixement.