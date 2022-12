Les victòries contra l'Hèrcules i l'Eivissa havien projectat una expectativa de recuperació que elno ha sabut mantenir. Els dehan perdut 1-2 aquest diumenge alcontra el, un rival directe, i tornen a la zona de descens. Els blaus sumen dues derrotes consecutives i tornen a generar enormes dubtes entre l'afició, que demanaL'equip ha entrat al partit de manera seriosa, però els badalonins, ben plantats, han aconseguit aturar les arribades dels locals. El porter Iñaki ha intervingut brillantment per evitar el gol dels visitants. Amb l'empat a 0 s'ha arribat a la mitja part, i a la represa, el partit ha anat de gairell pels lleidatans., al 63, ha fet el 0 a 1 de penal, però el Lleida no ha reaccionat. Tampoc després de l'expulsió deque deixava el Badalona amb 10 homes. Poc després, els barcelonins han sentenciat amb el 0-2 amb un golàs des de mig del camp. El gol deal minut 89 no ha maquillat la nova debacle.El Lleida Esportiu suma ara 16 punts i entra en zona de descens.