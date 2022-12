La Paeria decreta tres dies de dol pel feminicidi d'una dona a Lleida

Laha decretat tres dies de dol peld'una dona a Lleida com a mostra de la rotunda condemna i rebuig davant d'aquest acte de violència contra les dones.Ende dol de ciutat en cas de feminicidis, s'ha convocat un minut de silenci per dissabte a les dotze del migdia i una concentració a les set de la tarda a la plaça de la Paeria. En aquest acte es llegirà un manifest de condemna dels fets. A més, la bandera la ciutat lluirà a mig pal en senyal de dol i comptarà amb un. Durant els dies en què duri el, l'edifici de la Paeria i els ponts estaran il·luminats de color lila.El decret de dol estableix que hi haurà un primer dia de dol oficial, que s'iniciarà demà, i durant els dos següents es farà un minut de silenci a tots els actes municipals. L'Ajuntament de Lleida fa una crida a entitats i associacions a que participin en les senyals de rebuig davant la mort d'una dona de 34 anys de la ciutat.