Fèlix Larrosa i el PP, una entesa probable per a l’alcaldia de Lleida

El candidat del PP de Lleida a les eleccions municipals,, juga fort. Aspira aque té actualment la seva formació a la Paeria i presentar-se al nou plenari amb quatre edils i la clau de la governabilitat. Si aquests resultats es fan realitat, i algunes enquetses internes ho apunten, Palau preveu que pot tenir força suficient per reclamar l’entrada del seu grup municipal al govern de la ciutat. Aquesta hipòtesi només es podria donar en el cas que el PSC estigués en una situació propera a la governabilitat però amb necessitat de pactes per consolidar el seu govern.només podrà ser alcalde, igual que, si és capaç de sumar acords amb altres formacions, i en aquest context l’opció que s’albira més realista és una entesa amb el PP, bo i assumint quedesapareixerà del mapa polític lleidatà i que elno té clara la seva revàlida al consistori.i la(si entra) no pactaran un executiu amb Larrosa. El record dels 40 anys de governs socialistes és encara massa recent com per entregar la vara de Paer en cap.PSC i PP haurien de sumarper assolir la majoria absoluta i assegurar el canvi de govern (ara en sumen nou amb els set socialistes i els dos populars), tot i que podrien governar amb menys regidors en el cas que Larrosa guanyés els comicis i lesdel consistori no sumessin l’avantdita majoria.En aquest cas, Palau sí tindria la clau de l’estabilitat del govern lleidatà. D’ell dependria deixar un eventual executiu socialista en raquítica minoria o un govern més sòlid amb ell, potser, com una de les figures destacades. Si creiem les paraules de Palau, no es pot considerar ara mateix que el PP es conformi en sustentar el govern en minoria del PSC sense reclamar, com diu, l’entrada al govern. A cinc mesos pels comicis, sembla clar que si Larrosa vol ser alcalde haurà d’entendre’s amb el PP.