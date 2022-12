La UdL tindrà un pressupost de 106,3 milions per al 2023, un 9,3% superior a l'actual

Elde la Universitat de Lleida () ha aprovat aquest dimecres la proposta de pressupost per al 2023, que puja fins els 106.298.958,55 euros, xifra que suposa un augment de 9 milions (9,28%) respecte al del 2022.L'increment respon, principalment, a l'encariment de l'energia, les despeses de personal i les inversions reals, segons han explicat des la gerència. Per a l'aprovació definitiva dels comptes, caldrà el vistiplau delde la UdL, que es reunirà el pròxim dilluns, 19 de desembre. D'altra banda, el Consell de govern ha aprovat la proposta de convocatòria i de calendari per a l'elecció de rector que se celebrarà al maig i, per primer cop en la història de la UdL, es farà amb votació electrònica.El gerent de la UdL,, ha explicat que "no es tracta d'uns pressupostos expansius, sinó d'uns pressupostos que cerquen adaptar-se a la realitat actual, les despeses energètiques, la taxa d'inflació i els costos creixents de personal". En aquest capítol de despeses, destaca especialment l'encariment de l'energia, xifrat ena la Universitat de Lleida. Així, d'un cost de 1,6 milions al 2022 es passarà a una factura total de 6 milions. La segona partida que més puja és la de personal, amb un augment de 3,2 milions d'euros.