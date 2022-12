El PP només pactarà amb el PSC després de les eleccions municipals si Fèlix Larrosa els accepta com a soci de govern. Així ho ha dit aquest dijous el candidat popular,, que confia obtenir, com a mínim, quatre regidors a l'Ajuntament de Lleida en les municipals del 2023, respecte als dos actuals. Els populars es postulen com el "" per aglutinar el vot del "centre-dreta" i fer fora de la Paeria "el govern dels tristos d'ERC i JxCat". Palau, es mostra convençut que el PP tindrà “la clau” del pròxim govern municipal.En aquest sentit, la formació s'obre a sumar una majoria alternativa i assegura que un possible acord amb el PSC passarà només perquè els populars tinguinen elde la Paeria. Palau defensa que el del PP "és el projecte del seny lleidatà" i prioritza la seguretat, la neteja i rebaixar els impostos municipals.El PP confia que tindrà “" del pròxim govern de la Paeria de Lleida, després de les eleccions municipals del 2023. En aquest sentit, els populars volen aglutinar el votant del "centredreta" i, en aquest sentit, es postulen com el "vol útil" davant de "partits que ara tenen representació i no repetiran" i d'altres "que ara no són a lai no hi entraran", segons ha dit el portaveu dels populars a la Paeria i candidat a les municipals del 2023, Xavier Palau. Tot i això, ha deixat clar que "el rival del PP en les pròximes municipals és el govern dels tristos d'ERC i JxCat".