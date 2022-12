Balaguer presenta el cicle cultural d’hivern amb teatre, sardanes i exposicions

El govern de Balaguer ha presentat aquest dimecres els actes culturals de l’hivern a la ciutat. Una de les primeres activitats de l’any 2023 serà ela càrrec de laamb l'espectacle "" amb la cantant, que es podrà veure al Teatre municipal el dia 8 de gener. El seguirà el cicle de teatre “”, que un cop més formarà part d’aquesta programació d’hivern. La primera de les propostes serà “”, dels pianistesi el balaguerí, la qual es podrà veure el divendres dia 13 de gener al Teatre municipal.Aquest espectacle fa un recorregut pels clàssics de la, interpretats en dos pianos de cua. La següent proposta serà l’espectacle de dansa titulat “scRakeja't 2.0” deCompany, que es podrà veure el divendres dia 3 de febrer. Els seus creadors,, recuperen aquest espectacle per celebrar el 20è aniversari de la companyia, amb la voluntat d’apropar a adolescents i joves a la dansa contemporània.El Teatre municipal també acollirà les obres “”, el dia 22 de gener, que es va haver de suspendre a causa de malaltia d’un dels actors el passat mes de novembre; “”, el 12 de febrer, de, amb l’adaptació de l’obra de Laetitia Colombani; i “” ambel dia 19 de març. D'altra banda, el Teatre continuarà oferint abonaments durant aquest cicle d'hivern, amb descomptes del 10%, a banda de rebre com a obsequi una entrada a un dels concerts finals de laQuant a l’, el cicle d’hivern d’espectacles infantils de petit format que enguany arriba a la seva 4a edició, es podran veure els espectacles “Lo. Els paisatges que ens habiten” de, a la sala d’actes de la Casa de la Paeria el dia 22 de gener; “Blauró”, de la companyia La Boia Teatre, el dia 12 de febrer al; i la cloenda se celebrarà al Teatre municipal el dia 12 de març amb el clown. Igualment, el proper dia 24 de desembre, en el marc de les activitats “De Nadal a Reixos”, es farà l’espectacle “Ara ve NaSdal”, el qual també forma part del cicle Emboirats.D’altra banda, de les activitats organitzades des de ladestaca l’espectacle "", el 18 de gener, càrrec de la Companyia La Pertinent amb els actors. Aquesta peça teatral és una adaptació de l’obra literària de Kressmann Taylor, que porta el mateix títol. Es va publicar per primera vegada en castellà l'any 1938.També a la Biblioteca es durà a terme la 8a edició a Balaguer del cicle Biblioteques amb D.O., amb les propostes "”, de, que es podrà veure el dimecres 8 de febrer. Aquest espectacle consisteix en un recital de poesia fusionat amb rumba, en el que es conjuguen poemes musicats especialment per aquest espectacle, així com versions de poemes ja musicats per altres músics. La següent jornada de Biblioteques amb D.O. serà el dia 15 de febrer amb l’espectacle “I va venir el vi”, de. En aquesta s’inclouen històries vinculades al món del vi, rondalles, dites i endevinalles, i s’ofereix al públic ser partícip de l’espectacle. La darrera trobada de Biblioteques amb D.O. serà el dia 22 de febrer.Pel que fa a exposicions, fins a finals de març es podrà veure “” a la sala temporal del, la qual proposa un recorregut històric per les expressions materials de la memòria de les festes, les costums i la cultura popular de la ciutat de Balaguer.D’altra banda, a partir del 16 de gener i fins el 26 de febrer es podrà visitar a la Sala L'Estudi'76 la mostra "", del fotoperiodista. En aquesta a través de la fotografia com a testimoni documental, es proposa un recorregut pel territori i el paisatge a través dels seus ramaders i pagesos. Finalment tancarà el cicle d’hivern l’exposició “Petjades del Cister a la Noguera.”Igualment fins el 27 de gener es podrà veure “” a la Fundació Marguerida de Montferrato. Dels actes programats a La Mercantil, destaquen les propostes “Blanca Desvelada” de, “Pastors” del magazín digital La Mira, o “Brossa.”Pel que fa als actes de la Capitalitat de la Sardana, el dia 28 de gener se celebrarà, amb l’entrega de premis, el concert “Les mil i una nits” de La Llobregat al Teatre municipal i el posterior sopar popular al pavelló Molí de l’Esquerrà. I els dies 25 i 26 de febrer es faran els darrers actes, amb el concert de lael dissabte, i una ballada de sardanes a la plaça del Mercadal i concert al Teatre el diumenge, a càrrec de la Cobla Mil·lenària.Finalment i quant a actes diversos, destaquen la projecció del documental “Magma: la doble cara” a la Sala d’actes de la Paeria, o la xerrada - col·loqui “El pou de gel de Balaguer. La desaparició de la memòria”, al Museu de la Noguera.