Demanen 31 anys de presó per a l'acusat de matar a punyalades el company de pis a Lleida

Lademanaper a l'acusat de matar a punyalades el company amb qui compartia, la nit del 18 de setembre de 2020. Considera que els fets són constitutius d'assassinat perquè concorren els agreujants de traïdoria i acarnissament ja que li va clavarmentre dormia. Per aquest delicte sol·licita 25 anys de presó. La fiscalia demana també 6 anys més de presó per dos delictes d'amenaces (3 anys per cadascun) perquè la mateixa nit va fer una videotrucada als seus dos germans queper demanar-los diners i, després que ells s'hi neguessin, els va ensenyar el cadàver i els va dir que si no l'ajudaven aniria ai els faria el mateix.Segons el ministeri públic,el dia dels fets i nacionalitat francesa, "amb la intenció d'acabar amb la vida del seu company de pis" va entrar a l'habitació de la víctima, que en aquell moment estava dormint al llit, i li va clavar fins a 19 ganivetades, a les, causant-li la mort i un "patiment innecessari".Tot i les amenaces de l'acusat als germans, un d'ells va trucar als Mossos al dia següent, el migdia del 19 de setembre. Va trucar a la comissaria de Móra d'Ebre i va explicar què li havia ensenyat el seu germà la nit anterior per videotrucada. Aquell mateix migdia, elsvan accedir per la força al domicili i van trobar el cadàver de la víctima. L'acusat ja no era al pis perquè havia fugit a França.El jutjat d'instrucció 3 de Lleida va emetre una ordre de detenció i lliurament europea i va ser localitzat i. El 9 de novembre va arribar a Irun, on es troben els jutjats espanyols més pròxims a Bordeus. Finalment, el mes de desembre de 2020 es va traslladar el detingut al Centre Penitenciari de Ponent, on de moment segueix ingressat a l'espera de judici. La vista, que encara no té data, es farà amb jurat popular aA més de la pena de presó, la fiscalia demana que es prohibeixi a l'acusat acostar-se a menys de 100 metres o comunicar-se amb els seus germans durant 8 anys. També que indemnitzi la mare de la víctima amb 43.880,41 euros; a cadascun dels germans de la víctima ambi a la parella de la