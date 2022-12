Mollerussa s'uneix a Porto, Amposta i Güeñes per fer dels vestits de paper un patrimoni de la Unesco

L'vol aprofitar al celebració del, que té lloc dissabte al teatre L'Amistat, per començar a articular unaamb la ciutat portuguesa de, la basca deperquè els vestits de paper siguin reconeguts per la Unesco com a. Així ho ha explicat aquest dimecres l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, durant la inauguració de l'exposició urbana de dotze vestits de paper que lluiran fins al pròxim 12 de gener en places i carrers del centre urbà a l'interior de vitrines de vidre il·luminades per tercer any consecutiu.Dissabte hi ha prevista unaentre representants dels quatre organismes interessats a impulsar aquesta candidatura amb l'objectiu de posar les bases de treball i fer aquest "salt de qualitat i de projecció de futur" per Mollerussa i el seu patrimoni cultural, segons Solsona.Pel que fa a la mostra urbana, ha quedat inaugurada amb una visita guiada per part de la responsable del Museu de Vestits de Paper,, en la qual han participat membres de la corporació. Solsona ha dit que amb aquesta mostra es vol convida a la ciutadania i també a tothom que vulgui, a conèixer de prop aquest patrimoni cultural i artístic de la ciutat, que aquest dissabte tindrà la seva festa gran amb la celebració del Concurs de Vestits de Paper.