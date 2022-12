La Paeria de Lleida multiplica per cinc les multes per embrutar els carrers

L'ha incoat entresancionadors per infraccions a l'Ordenança municipal deviària, segons s'ha informat aquest dimecres en la Comissió de Seguretat i Civisme.En el període 2015-2020, va tramitar, de mitjana,per infringir aquesta ordenança. En el marc del Pla de Millora de l'Espai Públic, la Paeria ha posat en marxa unaestratègica dels residus abocats a l'Horta mitjançant un sistema d'informació per satèl·lit. D'altra banda, la Comissió ha donat llum verda a la proposta de reglament municipal regulador de l'ús de drons per part de la Guàrdia Urbana de Lleida, que haurà de rebre el vistiplau definitiu al Ple del mes de desembre.En la Comissió de Seguretat i Civisme de la Paeria també s'ha destacat que, dins les accions dutes a terme en el marc del, s'ha posat en marxa una prova pilot de monitorització estratègica dels residus abocats a l'Horta de Lleida mitjançant un sistema d'informació per satèl·lit, amb l'objectiu de monitorar l'acumulació de residus en espais no habilitats de l'espai urbà. L'alcaldeha indicat que tots els abocaments il·legals a l'Horta de Lleida són investigats per descobrir-ne els presumptes autors.Des de l'aplicació del Pla de Millora de l'Espai Públic s’ha multiplicat per cinc aquesta xifra ja que en el període comprès entre 2015 i 2020 van ser 24 expedients els incoats a l'any, de mitjana.