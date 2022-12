Lleida escalfa motors per «La Marató»

es celebra aquest diumenge 18 de desembre, i com cada any, els municipis lleidatans es mobilitzaran per recaptar diners, enguany, per a la salut cardiovascular.A la ciutat de Lleida, elha organitzat una nova cursa i caminada fins a la catedral. Serà a partir de les 11:30 hores del matí. La pujada a la Seu Vella és una cursa d'atletisme que està oberta per a tots els públics, adreçada als adults i als nens i nenes, i que es celebra des de fa 41 anys. La cursa té un recorregut de 10 quilòmetres passant pels llocs més emblemàtics de la ciutat de Lleida.Una altra activitat física solidària també es farà a la ciutat el diumenge. “” pretén que joves i adults s’endinsa en el món de l’escalada. El club d'escalada i muntanyaorganitza aquesta activitat i cedirà material fer poder-la realitzar. El preu, 4,5 euros, i el lloc, el, un dels actes més curiosos el prepara el grup de. A lai a partir de les deu del matí, el col·lectiu balaguerí ensenyarà com es balla amb bastons i oferirà la possibilitat de realitzar fermalls i clauers de fusta. Tot, per un euro.L’AMPA detambé ho té tot llest per col·laborar amb La Marató. Els actes del centre es celebraran a partir de les cinc de la tarda del dissabte a la mateixa escola.de les famílies de l’escola i una demostració d’aeròbic seran les activitats més destacades.