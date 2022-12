L'IPC interanual a Lleida cau fins al 7,7% després de quatre mesos a la baixa

L'Índex de Preus del Consum () interanual a la demarcació de Lleida manté la tendència a la baixa per quart mes consecutiu. Al novembre harespecte al registrat a l'octubre i se situa en el 7,7%, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).La davallada més important ha estat en l', on s'ha passat dels 5,3 punts de l'octubre a 1,9 al novembre (-3,4%). El segueixen l', aigua,, gas i altres combustibles (-2,7%); el transport (-1,5%); el vestit i calçat (-1,4%), i l'alimentació i begudes no alcohòliques (-0,8%). Els grups que més pugen de preu són altres béns i serveis (0,8%), oci i cultura (0,6%) i mobles i articles per a la llar (0,4%).Al conjunt de Catalunya, l'IPC també cau per quart mes consecutiu i se situa en el 6,4% al novembre, 0,4 punts menys que a l'octubre. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC es va reduir es va reduir cinc dècimes fins al 6,8%.