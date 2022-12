Construir un club gran no es fa ni en un any, ni en dos. El que és important és tenir clar els objectius i estar ben acompanyat. Avui 1723 abonats ens fan grans, però et necessitem a tu i a tu #BlauAlCor @SalvarLleidaEsp @SalvarLleidaBas https://t.co/Hh0Ey1eUFG — Vicente Javaloyes (@javaloyesv) December 13, 2022

La directiva delcompleix aquest mes de desembre un any al capdavant de l’entitat.han insistit en els darrers mesos en els dificultats que comporta gestionar un club com el lleidatà després del pas dels, que van deixar el Lleida a la ruïna.En aquest aspecte, Javaloyes ha destacat en una piulada aquest dimarts que “un club no es construeix ni un any ni en dos”. El directiu ha informat que el Lleida Esportiu té actualment 1723 abonats. Aquest dimecres, el club ha posat a la venda elsper a la segona volta, que van des dels 9 euros als 135.