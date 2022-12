Llum verda a la construcció d'un nou edifici per al Museu de Guissona

El Govern ha donat llum verda a la construcció del nou(Segarra) en un nou edifici. L'executiu ha autoritzat l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública aper un import d'per al finançament del projecte a executar durant els anys 2022, 2023 i 2024.D'aquesta manera, es preveuen solucionar lesde l'edifici actual. Aquest museu forma part del conjunt arqueològic de la Iesso, un recinte museïtzat de gairebé dues hectàrees, on es conserven in situ les restes immobles de la ciutat romana. Es tracta d'un jaciment únic a la demarcació de Lleida, per les dimensions, característiques i importància històrica.Lava ser una de les primeres a ser declarada BCIN. El Museu de Guissona va ser registrat el 2016. Està ubicat als baixos històrics de la Fassina i presenta un discurs monogràfic centrat en el passat romà de la vil·la. Forma part de lai Aran.Actualment, l'equipament presenta mancances relatives a les infraestructures i instal·lacions, així com problemes estructurals que comprometen la preservació dels seus béns arqueològics. La construcció d'un nou edifici permetrà solucionar aquestes problemàtiques i ajudarà a millorar la interpretació de l'espai arqueològic, l'accessibilitat i la qualitat de la visita