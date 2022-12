L'Audiència de Lleida ordena la detenció i ingrés a presó de l’estafador de l’amor

ha emès aquest dimarts una interlocutòria en que ordena a la policia la detenció i ingrés a presó d'un home acusat d'estafar 140.000 euros a una lleidatana que va conèixer per Internet.L'objectiu, tal com recull el document, és "assegurar la" ja que l'home, C. S. Z., de 27 anys i veí de Mallorca, ha incomparegut a la vista fins a en 4 ocasions, tot i haver estat citat. La primera va ser el 6 d'octubre del 2021 i les altres tres, ja al 2022; concretament el 16 de març, el 6 de juliol i l'1 de desembre. La fiscalia demana que se li imposin cinc anys de presó per un delicte continuat d'estafa, unai que indemnitzi la noia amb els diners estafats.Segons la fiscalia, el noi va conèixer la noia a finals de 2016 a través dei va viatjar un cop a Lleida per conèixer-la en persona. Després van coincidir en una trobada del'agost de 2018 a Cerdanyola del Vallès. Després d'aquesta trobada, a mitjans d'agost de 2018, l'acusat, sabent que la noia tenia diners, la va convèncer perquè invertís en diversos fons per guanyar diners.La noia, confiant en ell, li va donar les. Llavors, l'acusat, segueix la Fiscalia, es va quedar fins a 141.197,54 euros d'ella entre el 17 d'agost i l'11 d'octubre de 2018 a través de transferències directes i de préstecs demanats a nom d'ella que anava usant per fer apostes per Internet.