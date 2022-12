El Tribunal de Comptes admet a tràmit la denúncia dels promotors de Torre Salses

Elha confirmat l'admissió a tràmit de la demanda de responsabilitat comptable presentada per Promenade Lleida, la promotora del parc comercial i d'oci a, contra l'alcaldei els tinents d'alcalde. A la denúncia s'acusa als tres polítics d'utilitzar il·legalment fons deldestinats a altres fins per pagar informes jurídics contra el projecte de Promenade Lleida. L'admissió a tràmit se suma a la que ja va dictaminar un jutjat de Lleida en relació a la querella que Promenade va registrar contra Pueyo i Postius per un suposat delicte de prevaricació.L'acció judicial també es focalitza en la no execució de la prolongació deli el fet que d'aquesta manera, no s'haurien recaptat les aportacions que la promotora va comprometre en el Conveni de Gestió Urbanística signat al 2018.ha lamentat a través d'un comunicat de premsa haver d'arribar, una vegada més a aquest extrem. En aquest sentit, consideren que l'actuació dels tres polítics en els darrers tres anys no els ha deixat "cap altre remei" que defensar els seus drets als tribunals. Malgrat tot, asseguren que el projecte del parc comercial i d'oci continua endavant pel "clar i irrenunciable interès dels seus promotors" Eurofund Group i Frey.