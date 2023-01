Enric Granados en deu frases

- De mare càntabra i pare cubà,va néixer el 27 de juliol de 1867 a Lleida, la ciutat on havia estat destinat el seu pare, que era oficial de l'exèrcit espanyol.- La professió del seu pare el va vincular amb la música. Granados es va interessar per la música de ben jove gràcies al. Pocs anys més tard, se'n va a Barcelona, on comença els seus estudis musicals.- Amb 13 anys ja es guanyava la vida com a, i els seus coneixements els amplia amb l'estudi d'harmonia i composició amb, un dels referents de la de la tradició musical espanyola.- La seva formació la continua a París, on coincideix amb el músic lleidatà. És a partir d'aquesta experiència que la dimensió com a pianista de Granados es fa gran, a Barcelona i a diversos indrets d'Europa, on es relaciona amb autors com- L'any 1892 publicaper a piano, unes peces que tenen gran difusió i que suposen la consolidació del lleidatà com un referent musical a Espanya i França, on ofereix grans recitals. La seva vessant de pianista la combina amb la de compositor i la de professor de música, una faceta que exerceix a Barcelona.- L'any 1911, Granados composa el que serà una de les seves majors peces, la suite. Elva acollir l'estrena d'aquesta obra, que es va popularitzar a París anys després amb un èxit tan gran que al músic se li va concedir la medalla de la Legió d'Honor de la República Francesa.- La repercussió d'aquesta obra el va fer popular a Amèrica, on diaris com elo l'Evening Post van dedicar articles a l'estrena de Goyescas , que es va fer al Carnegie Hall a Nova York.- Granados va rebre l'encàrrec de convertir aquesta peça en òpera amb l'ajuda de, encarregat del llibret. Feta aquesta feina, l'òpera estava llesta per estrenar a la Gran Opera de París l'any 1914, però l'esclat de la Primera Guerra Mundial va avortar l'esdeveniment.- Tot i això, els contactes americans del músic lleidatà van propiciar que l'empresari della programés el 1916. Per assistir a l'estrena, Granados va creuar l'oceà amb la seva dona. L'èxit va ser enorme, i el pianista fins i tot va tocar a ladavant del president- La mort la va trobar durant el camí de tornada, quan el seu vaixell va ser torpedinat per un submarí alemany al Canal de la Mànega. Era el, i el músic tenia 49 anys.