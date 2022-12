Comença la restauració de part de la muralla de la Seu Vella afectada per una esllavissada

Els treballs perla part de la muralla de la Seu Vella afectada per l'esllavissada del 26 d'abril de 2021 han començat aquest dimarts.L'alcalde de Lleida,, i el primer tinent d'alcalde,, han visitat aquest inici de les obres que està previst que s'allarguin durant sis mesos i que compten amb un pressupost d'uns 300.000 euros.Postius ha explicat que els treballs en aquesta zona afectada per l'esllavissada no han pogut començar fins ara a causa de la complexitat tècnica perquè, recorda, es tracta de. Per la seva banda, Pueyo ha concretat que en una primera fase s'està treballant en aquesta zona afectada però que en una segona fase es treballarà fins al baluard de