L'Estat avançarà 500 milions dels Next Generation per a modernitzar els Canals d'Urgell

El govern espanyol avançaràdelsper a la modernització dels Canals d'Urgell. Així ho ha assegurat el president de la comunitat de regants,, després que se'ls comuniqués la setmana passada en reunions a la subdelegació a Lleida.Ros ho ha dit en la presentació del “tram pilot” de 2 quilòmetres que s'ha desenvolupat a(Noguera) per mostrar com seran elsquan es desenvolupi la modernització seguint el traçat d'una via verda al seu entorn. Per l'any que ve, la comunitat confia començar obres a 11.200 hectàrees que estan en projecte executiu per valor de 110 milions i que el Govern ja ha comunicat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).Amadeu Ros ha qualificat "d'oportunitat" el moment que viu lapel fet que dues administracions, la catalana i l'espanyola, s'han compromès fermament a finançar el projecte de modernització de la infraestructura. Una fita que s'encararà doncs, amb unes "facilitats mai vistes" i que ha de servir per optimitzar la gestió de l'aigua que a més a més dels regants, se subministra a més de, més dei 120 poblacions de la plana d'Urgell.La prova que s'ha fet a Penelles abasta un tram de dos quilòmetres de la Primera Sèquia Principal que ha servit de model per dissenyar com ha de ser laque preveu el projecte de modernització. El projecte s'ha dut a terme en el marc del Pla d'Especialització i Competitivitat PECT AgroBioFood b. Ponent, coordinat per la. Els treballs han comptat amb un pressupost de més d'un milió d'euros i es van iniciar la tardor de 2021. Han inclòs, a més de l'obra hidràulica, la restauració patrimonial i la integració paisatgística. Així mateix, han permès avaluar els beneficis socials, ambientals i culturals que suposarà la creació d'aquest model d'infraestructura verda per al territori.