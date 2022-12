El Butlletí del Parlament publica la renúncia de Meritxell Serret

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya () ha publicat aquest dilluns la renúncia a l'escó dels ja exdiputats d'ERCi Lluís Salvadó.Tots dos han deixat el càrrec arran de la remodelació del Govern per la, que va portar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a nomenar Serret com a nova consellera d'Acció Exterior i Unió Europea. Salvadó, en canvi, va ser designat nou president del Port de Barcelona en substitució de Damià Calvet.Els rellevaran com a diputats, per la circumscripció de Lleida, i, que entrarà com a diputat per Tarragona.