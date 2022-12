Detingut a Lleida per maltractar la parella i amenaçar amb calar foc al domicili amb ella a dins

Lava detenir diumenge un veí de la ciutat, de 30 anys, com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de llar.Una patrulla va acudir passats dos quarts dedesprés que una dona alertés que la seva parella l'havia amenaçada amb calar foc al domicili amb ella a dins. La dona va explicar als agents que no era el primer cop que patia episodis de violència masclista ja que l'home l'havia agredida en diverses ocasions, provocant-li lesions lleus.La Guàrdia Urbana vaarran del testimoni de la víctima tot i la negativa d'aquesta a denunciar els fets per por que l'home es pogués emportar els fills.