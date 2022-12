El Pirineu de Lleida tanca el pont de la Puríssima amb una ocupació mitjana del 60%

Les comarques delde Lleida han tancat aquest diumenge un pont de la Puríssima que ha registrat una, tal com preveia el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.Ha estat unaperò, amb ocupacions que s'han situat entre el 35 i el 40% durant la primera setmana i al voltant del 80% durant la segona. Lai les estacions d'esquí han venut més de, el segon millor registre que es té per aquestes dates només superat l'any 2005 amb 115.000 forfets. El gerent del Patronat de Turisme, Juli Alegre, en fa un balanç "positiu" i destaca que totes les pistes d'esquí alpí, que han estat l'activitat "reina", han pogut obrir.Elcalcula que enguany s'ha registrat unen relació amb el pont de l'any passat i un 30% més que per aquestes mateixes dates del 2019, tot i haver tancat en aquestes dues anualitats per sobre del 90% d'ocupació, però amb menys dies de pont festiu i major concentració de visitants.Des de l'organisme valoren que el fet que el pont s'hagi allargat durant dos caps de setmana els ha beneficiat, ja que ha "" l'arribada de turistes i això ha fet que no s'hagin grans concentracions de públic.