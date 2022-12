Un equip de metges i infermers lleidatans atén la població saharauí als seus campaments

Unaprimària formada per quatre metges, un fisioterapeuta, quatre infermeres i sis estudiants d'Infermeria de la Universitat de Lleida () s'ha desplaçat aquesta setmana alsper desenvolupar un projecte de suport i ajuda mèdica a la població local. El personal desplaçat a Algèria porta a terme feines d'assistència als refugiats així com tallers de formació i intercanvi de coneixements amb els sanitaris sahrauís.La iniciativa ha servit també per lliurar als sahrauísportat des de Lleida, a més d'un gran nombre de medicaments adquirits a Algèria, ja que els equips sanitaris dels campaments pateixen greus mancances d'aquest tipus de material.La delegació està formada concretament per tres metges de família, un metge dermatòleg, quatre infermeres, una fisioterapeuta i sis estudiants d'últim curs d'Infermeria de la UdL. Tres dels quatre metges són professionals sahrauís que treballen a Lleida. La presència dels'ha considerat necessària per les nombroses afeccions cutànies que pateix la població sahrauí a causa del clima extrem del desert.Els estudiants de la UdL aprofiten l'estada als campaments sahrauís per fer les, tutoritzats pels professionals que els acompanyen.