El Lleida Esportiu, altre cop en zona perillosa

La derrota del Lleida Esportiu aquest diumenge contra el Mallorca B , un dels pitjors equips de la categoria, ha fet baixar les renovades expectatives dels afeccionats després de les victòries contraL’equip haa la segona part i s’ha deixat remuntar en menys de cinc minuts. La derrota atura unai deixa els lleidatans altre cop en, empatat a 16 punts amb l’i el, que estan en llocs de play-out i descens. El proper partit serà justament al Camp d’Esports contra els badalonins, un duel directe per eludir les posicions de descens a Tercera Divisió.Els dehan tornat a demostrar les debilitats que els llasten durant tota la temporada, i encara que la primera part ha estat bona, el resum global del matx és decebedor. La plantilla té l’, altre cop, de mirar avall per evitar el descens, i la directiva ha d’activar fitxatges per remuntar el vol i encarar la segona volta amb ànim de mantenir la Segona RFEF amb calma i sense patiments.