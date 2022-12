El Lleida Esportiu paga car el relaxament i perd contra el Mallorca B

Elha perdut aquest diumenge al camp delen un matx en el qual ha pagat el relaxament a la segona part. Els de Pere Martí s’han avançat al marcador als 15 minuts amb un gol de. Amb l’avantatge mínima s’ha arribat a la mitja part. Els lleidatans han completat uns bons primers 45 minuts que no han tingut continuïtat.A la represa, el filial balear s’ha posat les piles i ha remuntat el matx en cinc minuts.ha fet la igualada al minut 55 iavançat els locals de penal tres minuts més tard.Amb el marcador en contra, els lleidatans han intentat treure’s la son de les orelles, però el resultat ja no s’ha mogut. El Lleida Esportiu suma actualmenti veu frenada la dinàmica de dos partits consecutius guanyats. El proper partit, alcontra un rival directe per eludir l’ascens; el