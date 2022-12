Exposició sobre els Reixos al pati del Palau de la Paeria

El pati delacull la mostra "", organitzada per l'Associació Reis Mags de Lleida per tal de difondre la tradició de la celebració del dia de Reis a la ciutat de Lleida.La mostra compta ambde les cavalcades a Lleida, així com una mostra de joguines procedents la col·lecció Lo Baratillo i de vestits històrics que han lluït a Lleida Melcior, Gaspar i Baltasar.L’exposició romandrà, des d'avui, fins al 4 de gener, la vigília de la Cavalcada. L'exposició fa un recorregut pels orígens de la festa de Reis, que es remunta a l'any 1866 a Alcoi, passant a ser oficial a la resta de l'Estat a partir de 1885.A Lleida, la primera menció es troba en unaamb data del 31 de gener de 1936 en què el president de la Cambra de l’època dona les gràcies als organitzadors de la cavalcada. Als anys 40, l’Ajuntament va assumir-ne l’organització, amb l’ajut, en aquells temps, de la guarnició militar que aportava personal, vehicles i cavalls.