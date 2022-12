La investigadora de la(URV),, lidera un projecte per produir biocombustibles, fertilitzants, i sensors a partir de biomassa.La finalitat del projecte és aconseguir una àmplia cartera de productes d’alt valor afegit obtinguts a partir de residus forestals com, per exemple, les serradures de pollancre.El projecte l'ha escollit el Ministeri de Ciència i Innovació i comptarà amb finançament dels fons Next Generation. L'equip de Cesteros el completen quatre investigadors de la URV,. També hi participa un equip de lai un altre del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.