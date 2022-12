Els Pastorets tornen a Lleida

Talia Teatre

AEM-Belles Arts Teatre

La tradicional representació d’”” tornarà alde Lleida per les festes deactuarà el 26 i 27 de desembre, mentre quecompletarà la programació amb una altra representació l’1 de gener.El dies 26 i 27 de desembre a partir de les sis de la tarda. Es tracta d’ana obra tradicional però que incorpora tècniques escèniques noves i participatives, on els nens poden cantar i ballar, pujar a l’escenari, baixar a les. Es una versió actualitzada, dinàmica i divertida per a tota la família, amb efectes especials i audiovisuals, i amb molta música. El preu, vuit euros.Es farà el diumenge 1 de gener a partir de les sis de la tarda. L'argument combina els continguts del naixement de Jesús, la lluita entre el bé i el mal entre els àngels i els dimonis, i diverses històries i diàlegs dels pastors que rememoren el primer Nadal. La Secció Artística A.E.M., ha interpretat diferents versions de “Els Pastorets” des de la seva fundació l’any 1925. Actualment escenifica la. El preu, vuit euros.